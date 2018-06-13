Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3. kez şampiyon!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon bir kez daha Fenerbahçe Doğuş oldu! Final serisinin 5. maçında sahasında TOFAŞ'ı konuk eden Fenerbahçe Doğuş, rakibini 94-64 mağlup ederek Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu. Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3. kez ligi şampiyon bitirdi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 5 dakikalık dilimin bitmesine kısa bir süre kala vites artıran sarı lacivertliler, 6'ncı dakikadaki TV molasına 13-8 önde girdi. Rakibine periyot sonunda yalnızca 12 sayı atma imkanı veren ev sahibi ekip, rakip potaya 25 sayı göndererek ilk periyodu 13 sayı farkla önde tamamladı: 25-12.



İkinci periyoda çok iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, 8-0'lık seri yakaladı ve 13'üncü dakikada Zeljko Obradovic'e mola aldırdı: 25-20. Molanın ardından 13-5'lik seri yakalayan ev sahibi ekip, farkı 13'e çıkarttı ve Orhun Ene'yi mola almaya zorladı: 38-25. Periyodun kalan bölümünde de vites küçültmeyen sarı lacivertliler, devreyi 45-26 önde kapattı.



Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdürerek başlayan Fenerbahçe, 27'nci dakikadaki TV molasına 21 sayı farkla önde girdi: 61-40. Periyodun sonuna kadar aradaki farkı koruyan sarı lacivertliler, maçın final bölümüne 69-48 önde girdi.



Maçın son periyodunda taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyleyerek kutlamalara maç bitiminden önce başladı. Sarı lacivertli taraftarlar, tüm oyuncuların adını tek tek söyleyerek tezahüratlarda bulundu. Başkan Ali Koç maçın bitimine kısa bir süre kala taraftarların tezahüratlarına katılırken, başkan Koç 'Sarı', Fenerbahçe taraftarları 'Lacivert' tezahüratları yaptı. Maçın kader periyodunda TOFAŞ maçtan tam anlamıyla koparken, Fenerbahçe Doğuş farkı açmayı sürdürdü ve parkeden 94-64 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.



KOÇ VE COMOLLI DE TRİBÜNDE



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etti. Bugün düzenlenen imza töreni ile kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Fransız futbol adamı Comolli, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninin ardından başkan Ali Koç ile birlikte salona geçerek Fenerbahçe'nin TOFAŞ'ı yenerek şampiyonluğa ulaştığı maçı tribünden takip etti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı da başkan Ali Koç'u ziyaret etti.



Öte yandan uzun süre NBA'de forma giyen eski basketbolcu Mehmet Okur da karşılaşma sırasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki yerini aldı.



SALON KAPALI GİŞE



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, sarı lacivertli ekibin şampiyonluğa ulaştığı maçta kapalı gişeydi. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının TOFAŞ ile oynadığı final serisi beşinci maçına yoğun ilgi gösterdi ve kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı.



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Can Mavisu



FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melli 4, Wanamaker 11, Sloukas 6, Nunnally 9, Vesely 8, Sinan 2, Muhammed 7, Ahmet 19, Datome 9, Melih 6, Egehan 10, Barış 3



TOFAŞ: Barış 5, Owens 6, Kadji 12, Henry 17, Mejia 3, Berkan 9, Muhsin 4, Yiğit 5, Efe 3



1'İNCİ PERİYOT: 25-12



İLK YARI: 45-26