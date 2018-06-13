Dünya Kupası'na 1 gün kala İspanya'da deprem

2018 FIFA Dünya Kupası'na sadece 1 gün kala İspanya'da olağanüstü bir gelişme yaşandı. İspanya Futbol Federasyonu, izinsiz olarak Real Madrid ile anlaşan Teknik Direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verdi. Real Madrid, Zinedine Zidane ile yolların ayrılmasının ardından dün bir açıklama yapmış ve Julen Lopetegui ile anlaşma sağlandığını açıklamıştı.



Yaşanan gelişme üzerine bugün bir basın toplantısı düzenleyen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupası'na 1 gün kala Lopetegui'yle yolların ayrıldığını açıkladı.



Rubiales, 'Lopetegui ile anlaşmamızı bozmak zorunda kaldık. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik. Her şey bizim bilgimiz dışında gelişti. İhanete uğradığımızı düşünmüyorum ama karar bu olmalıydı. Sonuç ne olursa olsun eleştiri olacak biliyorum, ama federasyon ve ülke değerleri önce gelir' dedi.







20 MAÇTIR YENİLMİYOR



Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen İspanya, Lopetegui yönetimimde son 20 maçında mağlubiyet yüzü görmemişti. 51 yaşındaki teknik adam, dün Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı ve turnuva sonrası İspanyol devinin başına geçecekti.



Lopetegui, İspanya Milli Takımı'ndan önce iki sezon Porto'yu çalıştırmış ancak Portekiz takımında kupa kazanamamıştı.



İspanyol teknik adam 1988-1991 yılları arasında Real Madrid'in kalesini korumuş, 2008-2009 sezonunda da Real Madrid B takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı. İspanya Futbol Federasyonu, geçtiğimiz ay Lopetegui'nin sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmıştı.



Takımın başına Kike Setien geçecek



Öte yandan bu son dakika gelişmesinin ardından İspanya'nın başına Real Betis Teknik Direktörü Quique Setien'in geçeceği belirtildi.



İspanya Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Portekiz, Fas ve İran ile mücadele edecek. İspanyollar ilk maçını ise sadece iki gün sonra, cuma günü son Avrupa Şampiyonu Portekiz'e karşı oynayacak.