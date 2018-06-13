Bülent Korkmaz Antalyaspor ile anlaştı

Antalyaspor’un kamuoyuna geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük için anlaştığını duyurduğu Bülent Korkmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde saat 11.00’de düzenlenen imza törenine Korkmaz’ın yanı sıra, Antalyaspor Başkan Cihan Bulut ve Asbaşkan Şefik Öz katıldı.



Cihan Bulut: “Hocamızın futbol bilgisi ve tecrübesi takımla pekişecek”



İmza töreni sonrası açıklama yapan Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, yönetim olarak gerçekleştirdikleri ilk transferin Bülent Korkmaz olduğunu ve tüm Antalyaspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunduğunu söyledi.



Antalyaspor’un Avrupa standartları üzerinde tesis ve stada sahip olduğunu söyleyen Bulut, “Başarıya kenetlenmiş bir ekibimiz, varıyla yoğuyla gecesini gündüzüne katmış bir yönetimiz var. Bülent hocamızın tecrübesiyle gençlik yıllarındaki futbolunu, dürüstlüğünü, yapısını yakından bildiğimiz hocamızla birlikte pekiştirerek yarınlarda Antalyaspor’umuzun çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum” dedi.



Korkmaz: “Çatır çatır mücadele eden bir takım olacak”



Turizm başkenti Antalya’da olduğu için son derece memnun olduğunu ifade eden Bülent Korkmaz ise amacının geçen sezonki sıkıntılı dönemi yaşatmamak olduğunu söyledi.



Antalyaspor’u mücadele eden bir takıma dönüştüreceğini belirten Korkmaz, “Çatır çatır mücadele eden, savaşan, yardımlaşan bir Antalyaspor oluşturmak istiyoruz. Bütün düşüncemiz, hedefimiz, çalışmamız bu doğrultuda. Antalyaspor’a layık olacak bir takım oluşturacağız” diye konuştu.



İlk transfer sol bek



Transfer konusunda kendisine yöneltilen bir soruya ise Korkmaz, çalışmadığı dönemlerde bile dünya ve Türk futbolunu takip ederek analiz ettiğini belirterek, transfer konusunda ilk olarak sol bek alınacağını söyledi.



Saha içerisinde kendi ekibiyle çalışmaya devam edeceğini aktaran Korkmaz, “Savaşan, mücadele eden, hem saha dışında hem saha içinde yardımlaşan bir ekip olacak. Bu görevi kabul ettikten sonra çalışmaya başladık. Bütün maçları analiz etmeye başladık. Nasıl oynamamız gerektiğini belirleyeceğiz. Ona göre bir yol çizeceğiz. Geçen seneki o sıkıntılı dönemi yaşatmayacağız. Bunun sözünü verebilirim” dedi.



Bülent Korkmaz, en son 2015-2016 sezonunda İçel İdmanyurdu’nda görev yapmıştı.