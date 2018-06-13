Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına iç transferlerle başladı.



Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezon kiralık olarak görev almış olan Boşnak futbolcu Rijad Bajic’in satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına daha kiralandığı belirtildi.



Konuyla ilgili Medipol Başakşehir’den yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Riad Bajic ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı. 2017-2018 sezonunda forma giydiği 9 maçta 3 gol atan Bajic, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek. Riad Bajic’e bir kez daha hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.