Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yasin Öztekin prensipte anlaştı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten onay gelmesi halinde siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

Spor / 12 Haziran 2018 Salı 14:18
Yasin Öztekin prensipte anlaştı

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramayan ve yönetimden beklediği yeni sözleşme teklifini alamayan Yasin Öztekin, bir süredir sarı-kırmızılılarla anlaşma zemini arıyordu. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, geçen hafta kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelerek Yasin'in takımda kalmak istediğini bildirdi. Ancak yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Bulut, rotasını yakın ilişki içinde olduğu Beşiktaş Kulübü'ne çevirdi.

GÜNEŞ ONAY VERİRSE İMZA ATILACAK

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Beşiktaş ile masaya oturan Bulut, bonservisi elinde olan Yasin'in transferinde son aşamaya geldi. 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu da Beşiktaş için başta Göztepe ve Ankaragücü olmak üzere Anadolu kulüplerinden gelen teklifleri reddetti. Tarafların prensipte anlaşma sağladığı ve teknik direktör Şenol Güneş'in de onayının ardından resmi imzaların hemen atılacağı öğrenildi. Geçen sezon sadece 6 maçta ilk 11 şansı bulan Yasin, forma giydiği 29 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



UEFA'DA SORUN YOK

Galatasaray'ın Finansal Fair-Play anlaşmasının resmen açıklanmaması bazı taraftarlarda tedirginlik yaratsa da kulüp, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığından emin. Gelen haberlere göre, açıklamanın Haziran'ın ilk haftasına yetişmemesinin sebebi, UEFA ile Milan başta olmak üzere bazı İtalyan kulüplerinin pazarlıklarının uzaması. UEFA tüm kulüpler için toplu bir açıklama yapacak.

AnkaragücüTeknik DirektörYasin ÖztekinAbdurrahim AlbayrakMehmet Özcan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar