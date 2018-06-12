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Oliver Bierhoff, Mesut Ve İlkay'ı Eleştirdi

Almanya Milli Takımı’nda oynayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Londra’da fotoğraf çektirmeleri Almanya’nın gündeminden düşmüyor.

Spor / 12 Haziran 2018 Salı 14:12
Oliver Bierhoff, Mesut Ve İlkay'ı Eleştirdi

Almanya Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff, Mesut'un ve İlkay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirerek bir hata yaptıklarını ancak Almanya için kötü niyetli olmadıklarını ve siyasi bir maksatlarının bulunmadıklarını söyledi.

İlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte poz vermelerini eleştiren Bierhoff, fotoğraf çektirmenin çocuksu ve düşüncesizce yapılan bir hareket olduğunu da sözlerine ekledi.

Alman Bild gazetesine açıklamada bulunan Oliver Bierhoff, olayın ardından İlkay'ın açıklama yaptığını fakat Mesut'un suskunluğunu devam ettirdiğini belirterek, Alman taraftarların Mesut ve İlkay'a karşı daha toleranslı olmalarını istedi. Bierhoff, Alman Milli Takımı hakkında bir endişesi olmadığını sadece İlkay Gündoğan ve Mesut Özil için endişe duyduğunu ve bu olayların kendilerini meşgul ettiğini dile getirdi.

Mesut ÖzilAlmanyaMilli TakımCumhurbaşkanıİlkay Gündoğan


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