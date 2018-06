Okay Yokuşlu transferi akıllara Burak Yılmaz'ı getirdi

Özellikle son iki sezondur gösterdiği performansla hem Süper Lig hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken başarılı futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak üzere. Genç oyuncunun yüksek ihtimalle futbol hayatına Avrupa'da devam edeceği konuşuluyor.



İki taksitle alınabilecek



Sözleşmesindeki madde gereği yurt dışına transferi için 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığı serbest kalacak olan Okay Yokuşlu'yu transfer isteyen kulüp, 2 taksitle başarılı futbolcuyu kadrosuna katabilecek. İlk taksiti 3 milyon Euro olmak üzere geri kalan 3 milyon Euro'yu ise 12 ay içinde ödeme koşuluyla transferi gerçekleştirmek isteyen Avrupa kulüpleri, bu fiyatı ödedikleri takdirde yıldız oyuncuyu Trabzonspor'a danışmadan sözleşmesindeki madde gereği renklerine bağlayabilecek.



Hacısalihoğlu: 'Okay'dan kalmasını istedik ama o Avrupa'da oynamak istediğini söyledi'



Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay'ın takımda kalmasını istediklerini ancak oyuncunun Avrupa'da oynama isteğini kendilerine ilettiğini belirterek, 'Okay'ın için 6 milyon Euro'yu gözden çıkaran bir Avrupa kulübü hiç Trabzonspor'a danışmadan oyuncuyu alabilir. Biz kendisiyle yaptığımız görüşmede bir mutabakata varamadık. Avrupa'da oynamak istediğini bize iletti. Kulübün hesabına 3 milyon Euro'su peşin olmak üzere geri kalan 3 milyon Euro'yu da 12 ay içinde ödemek koşuluyla şartları kabul edecek kulüp, oyuncuyu transfer edebilecek. Bu konuda bizim bir iznimize gerek yok. Kendi kararı ile gitmiş olacak' dedi.







Okay'ın yurt dışına transferi akıllara Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a gidişi getirdi



Yurt dışına gitmesi gündemde olan Okay Yokuşlu'nun transferi ve serbest kalma maddesi 2012 yılında Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a gidiş hikayesini akıllara getirdi. Bordo-mavili kulüp, söz konusu dönemde Burak Yılmaz'a Avrupa takımlarının talip olması durumunda kolaylık sağlanarak 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Ancak oyuncu Rusya'ya transfer olmak koşuluyla Trabzonspor'dan ayrılmış, sonrasında ise Galatasaray'ın, bordo-mavili kulübün kasasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla 5 milyon Euro yatırarak oyuncunun haklarını tarafına geçirmişti.



Okay Yokuşlu'nun transferinde de benzer bir durum söz konusu. Avrupa'ya transfer olması halinde 6 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Okay'ın da transfer sezonunda yaşanacak muhtemel yeni gelişmelerle Burak Yılmaz ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı merak konusu.