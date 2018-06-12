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Manchester City ile Avatrade Global ortaklık anlaşması sağladı

İngiltere Premier Ligi’nin şampiyon kulübü Manchester City, global resmi online yatırım ortağı olarak AvaTrade ile birkaç yıl boyunca sürecek bir anlaşma sağlamış olduklarını duyurdu.

Spor / 12 Haziran 2018 Salı 10:36
Manchester City ile Avatrade Global ortaklık anlaşması sağladı

Manchester City, global resmi online yatırım ortağı olarak AvaTrade ile birkaç yıl boyunca sürecek bir anlaşma sağlamış oldukların açıkladı.

Yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın daha önce Manchester City’nin Çin, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde bölgesel ortaklığını yapan AvaTrade’in rolünü daha da genişlettiği belirtildi. Bu ortaklık sayesinde AvaTrade’in, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine ve kurumsal ortaklarına Manchester City ile alakalı promosyonlar, ödüller ve kulübün Manchester’daki Etihad Stadyumu’na VIP geziler sunarak özel deneyimler sağlayabileceği aktarıldı.

Manchester City Futbol Grubu’nun ortaklıklardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Damian Willoughby şöyle konuştu: ’’AvaTrade ile bu yeni ortaklığımızı duyurmaktan ve işbirliği alanımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Şirketin getirdiği yenilikler ve sektöründeki liderliği bizi etkiledi; Manchester City olarak biz de aynı değerleri benimsiyoruz. Şirketle kurduğumuz ilişkileri büyütmeyi ve dünyanın dört bir yanında daha fazla City taraftarına ulaşmayı hedefliyoruz’’.

Manchester City


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