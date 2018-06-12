Beyaz Gazete Ana Sayfa

Madrid Lemar transferini resmen açıkladı

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Monaco’da forma giyen Thomas Lemar’ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Spor / 12 Haziran 2018 Salı 23:52
Madrid Lemar transferini resmen açıkladı

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Monaco'da forma giyen Thomas Lemar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İki kulüp de anlaşmayı resmen duyururken Fransız futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısında yetiştiği Fransa'nın Caen takımında 2013 yılında profesyonel olurken 2015'te 4 milyon euro'ya Monaco'ya transfer edildi.

Son yıllardaki yükselen performansı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezoın Ligue 1'de oynadığı 30 maçta 2 gol atıp, 10 asist yaptı.

Genç futbolcu Fransa Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

FransaAtletico MadridFormaİspanya La LigaYükselen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar