Madrid Lemar transferini resmen açıkladı

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Monaco'da forma giyen Thomas Lemar'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.



İki kulüp de anlaşmayı resmen duyururken Fransız futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.



22 yaşındaki kanat oyuncusu, altyapısında yetiştiği Fransa'nın Caen takımında 2013 yılında profesyonel olurken 2015'te 4 milyon euro'ya Monaco'ya transfer edildi.



Son yıllardaki yükselen performansı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezoın Ligue 1'de oynadığı 30 maçta 2 gol atıp, 10 asist yaptı.



Genç futbolcu Fransa Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda boy gösterecek.