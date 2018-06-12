İşte Trabzonspor'un yeni formaları

Medical Park Stadı’nda gerçekleştirilen tanıtım organizasyonuna ve imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, TS Club ve Tesisler Koordinatörü Yalçın Orhan ve Macron CEO’su Gianluca Pavanello ile Macron Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilece katıldı.



Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, imzanın ardından yaptığı konuşmada, Macron’un spor giyim sektörünün en hızlı büyüyen markalarının başında geldiğini belirterek, "Süper Lig’e bizimle giriş yapacak olmalarından ayrıca mutluluk duyuyoruz. Tasarımlarını bizim için konuşturdular, bize özel özgü dinamik tasarım ortaya çıktı. Mavi, çubuklu ve siyah formaları, kişisel olarak çok beğendim. Ama siyah forma üzerinde detaylı olarak çalıştım. Siyah forma benim de favorim" dedi.



Yeni sezon formalarının özgün tasarımlarıyla heyecan ve fırtınayı yansıttığını ifade eden Ağaoğlu, "İki şey istiyoruz, bu formayı üzerine giyen futbolcular Trabzon ruhunu sahaya yansıtmalı, o ruhu formaya vermeli. İkincisi taraftarımızın bu kutsal formayı sahiplenerek bir parçası olmasını istiyoruz. Trabzonspor tarihinde güzel anıları çağrıştıran pek çok taraftarımızın koleksiyonunda sakladığı özel formalar olmuştur. İnanıyorum ki Macron da böyle anacağımız marka olarak yerini alacaktır. Macron’un Trabzonspor’a, Trabzonspor’un da Macron firmasına şans getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.



PAVANELLO: "MARKAMIZ HIZLI BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE’DE GELİŞECEKTİR"



Pavanello ise, Trabzon’da olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye büyük bir ülke, biz bu ülkede marka olarak yer edinmek istiyoruz. Trabzonspor gibi çok büyük prestijli kulüple başlamak istiyoruz. Hızlı şekilde markamız bu ülkede gelişecektir. Macron, İtalyan bir şirket ve son yıllarda hızlı bir yükseliş gösterdi. Trabzonspor Kulübü’yle uzun çalışmalar neticesinde yeni formaları geliştirdik. Hem estetik hem güzellik hem fonksiyonel kumaşın tekniğinden faydalanarak çok özel bir forma yaptık. Ben umuyor ve düşünüyorum ki taraftar bu formaları gördüğünde, dokunduğunda çok sevecek. Bu kulübe de şans getirecektir. Çünkü bizim şirkette söylediğimiz gibi "Macron ile daha iyi oynanır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından mankenler tarafından çubuklu, mavi ve siyah formalarının tanıtımı yapıldı. Siyah formaların gelecek ayın ilk haftasında satışa sunulacağı belirtilirken, diğer iki formanın ise satışa çıktığı belirtildi.



