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Guti'de son dakika...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmek istenen Guti ile görüşmek için İspanya'ya gitti.

Spor / 12 Haziran 2018 Salı 10:59
Guti'de son dakika...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da bir araya gelecek…

Yeni sezon için yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş son olarak eski futbolcularından Guti'de karar kılmıştı. Başkan Fikret Orman 41 yaşındaki İspanyol antrenör ile görüşmek için Madrid'e gitti. Siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşan Guti'nin Fikret Orman ile yapacağı görüşmenin ardından görevi kabul etmesi ve İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçen sezon Real Madrid 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğü yapan Guti, 2010-2012 yılları arasında siyah-beyazlı takımın formasını giymişti.

Fikret OrmanBeşiktaşReal MadridGuti


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