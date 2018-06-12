Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da buldu

Galatasaray, Valencialı futbolcu Aymen Abdennour'u satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Spor / 12 Haziran 2018 Salı 14:13
Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da buldu

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçmişti.

Hem transfer komitesinin belirlediği hem de menajerler aracılığıyla önerilip geçer not alan isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi'nin son olarak gündemine Valencia'nın Tunuslu oyuncusu Aymen Abdennour'u aldığı ortaya çıktı.



İSPANYA'YA DÖNME KARARI ALMIŞTI

Geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren, Fransız ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunmasına rağmen İspanya'ya dönüş kararı alan deneyimli oyuncunun, Valencia'nın yeni dönem planlarında yer almaması sonrasında ayrılık planı yaptığı bildirildi.

ValenciaMarsilyaİspanyaGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar