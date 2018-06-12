Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da buldu

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçmişti.



Hem transfer komitesinin belirlediği hem de menajerler aracılığıyla önerilip geçer not alan isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi'nin son olarak gündemine Valencia'nın Tunuslu oyuncusu Aymen Abdennour'u aldığı ortaya çıktı.







İSPANYA'YA DÖNME KARARI ALMIŞTI



Geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren, Fransız ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunmasına rağmen İspanya'ya dönüş kararı alan deneyimli oyuncunun, Valencia'nın yeni dönem planlarında yer almaması sonrasında ayrılık planı yaptığı bildirildi.