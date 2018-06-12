Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu!

2013-14 sezonunun devre arasında Bursaspor'a kiralık olarak transfer olarak ülkemize adım atan Fernandao, yeşil-beyazlılarla 48 Süper Lig maçına çıktıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2014-15 sezonunda gol krallığı sevinci de yaşayan Fernandao'nun Fenerbahçe macerası da sona erdi. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Wehda ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu!



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



'Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernandao'nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.



José Fernandao'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.'