Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu!

Fenerbahçe, Fernandao'nun takımdan ayrılığı için Al Wehda ile anlaşıldığını duyurdu!

Spor / 12 Haziran 2018 Salı 18:40
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu!

2013-14 sezonunun devre arasında Bursaspor'a kiralık olarak transfer olarak ülkemize adım atan Fernandao, yeşil-beyazlılarla 48 Süper Lig maçına çıktıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2014-15 sezonunda gol krallığı sevinci de yaşayan Fernandao'nun Fenerbahçe macerası da sona erdi. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Suudi Arabistan temsilcisi Al Wehda ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernandao'nun transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.

José Fernandao'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.'

FenerbahçeBursasporSüper LigSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar