Dünya Kupası'nın en yaşlıları

Dünya Kupası’nda, futbol hayatının son döneminde olan tecrübeli oyuncular da sahne alacak. Rusya’da yapılacak olan organizasyonda 36 yaşından büyük olan tam 14 isim bulunuyor. Bu oyuncuların 7’si kaleci. Göztepe forması giyen Beto da, tecrübeli oyuncular arasındaki yerini aldı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves de, turnuvanın yaşlılar kervanında. Dünya Kupası’nın en yaşlı ismi ise, Mısır’ın 45 yaşındaki file bekçisi Essam El Hadaray. 15 Ocak 1973 doğumlu olan bu futbolcuya en yakın yaşta olan oyuncu, bir dönem Barcelona forması da giyen Meksikalı defans oyuncusu Rafael Marquez. Essam El Hadaray, 39 yaşındaki Marquez’den 6 yaş büyük. 14 kişilik listeye Panama’dan tam 4 futbolcu girdi. Buna karşın turnuvanın yaş ortalaması en yüksek ekipleri 29.6 yaş ortalamasıyla Arjantin ve Kosta Rika.



Turnuvanın en yaşlıları



Essam El Hadaray (Mısır): Mısır Milli Takımı forması giyen tecrübeli kaleci 45 yaşında. 15 Ocak 1973 doğumlu olan Hadaray, turnuvanın en yaşlı ismi.



Rafael Marquez (Meksika): 13 Şubat 1979 doğumlu olan Meksikalı savunmacı, bir dönem Barcelona’nın vazgeçilmez isimlerinden birisiydi.



Sergey Ignashevich (Rusya): Rusya’nın yetiştirdiği en önemli savunmacılardan olan Sergey İghashevich, CSKA Moskova’da forma giyiyor. Tecrübeli savunmacı 38 yaşında.



Tim Cahill (Avustralya): Harry Kewell ile birlikte Avustralya’nın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından gösterilen 38 yaşındaki Tim Cahill, turnuvanın en tecrübeli isimlerinden.



Felipe Baloy (Panama): Guatemala Ligi takımlarından Municipal forması giyen Baloy, 37 yaşında.



Blas Perez (Panama): Felipe Baloy’un Municipal’dan takım arkadaşı olan Blas Perez, turnuvanın en yaşlı forvetlerinden.



Jaime Penedo (Panama): 37 yaşındaki Panama file bekçisi, Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş forması giyiyor.



Jesus Corona (Meksika): Rafael Marquez’in ardından Meksika’nın kadrosundaki en yaşlı isim, 37 yaşındaki kaleci Jesus Corona.



Willy Caballero (Arjantin): Chelsea’nin kadrosunda yer alan Caballero, turnuvanın ardından 37 yaşını dolduracak.



Beto (Portekiz): Süper Lig’in en önemli kalecilerinden olan Beto, Portekiz formasıyla turnuvada boy gösterecek. Beto 36 yaşında.



Bruno Alves (Portekiz): Bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan Portekizli futbolcu, 36 yaşında.



Luis Tejada (Panama): Peru’nun Sport Boys Callao takımının formasını giyen forvet oyuncusu Tejada, 36 yaşında.



Patrick Pemberton (Kosta Rika): Kosta Rika’nın Alajuense takımında forma giyen tecrübeli file bekçisi 36 yaşında.



Pepe Reina (İspanya): Napoli kalesini koruyan İspanyol file bekçisi Pepe Reina, turnuvanın ardından ağustos ayında 36 yaşını dolduracak.