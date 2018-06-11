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Süper Lig takımlarının tamamı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımların tamamını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Spor / 11 Haziran 2018 Pazartesi 19:22
Süper Lig takımlarının tamamı PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, futbol menajerleri ile çalışma talimatı uyarınca Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un talimata aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin ayrıca 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, Adanaspor, Akın Çorap Giresunspor, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Elazığspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep, Grandmedical Manisaspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Samsunspor ile alt liglerdeki 82 takımın da aynı gerekçeyle PFDK'ya sevk edilmesini kararlaştırdığı kaydedildi.

Bu arada Türkiye'de faaliyet gösteren 46 menajerin de disiplin kuruluna sevkine karar verildi.

Çaykur RizesporYeni MalatyasporKardemir KarabüksporMedipol BaşakşehirGençlerbirliği


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