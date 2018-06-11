Beyaz Gazete Ana Sayfa

İtalya Rallisi'ni Neuville kazandı

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda İtalya Rallisi muhteşem bir Neuville-Ogier çekişmesine sahne oldu. Son ana kadar heyecanın sürdüğü yarıştan 0.7 saniye farkla Thierry Neuville galip çıktı. Liderliğini sürdüren Belçikalı pilot, ikinci sıradaki son şampiyon Sebastien Ogier ile farkı 27’ye çıkardı.

Spor / 11 Haziran 2018 Pazartesi 10:55
İtalya Rallisi'ni Neuville kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 7. ayağı olan İtalya Rallisi muhteşem bir rekabete sahne oldu. Uzun süre yarışı ikinci sırada götüren Belçikalı pilot Thierry Neuville, son etaptaki performansıyla son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier'i geçti ve 0.7 saniye farkla İtalya Rallisi'ni kazanan isim oldu. Yarışı 3 saat 29 dakika 18.7 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu sezonun üçüncü, kariyerinin ise dokuzuncu ralli zaferini elde etti. Neuville ve Ogier'in ardından üçüncü sırayı ise Esapekka Lappi aldı.

Sardunya Rallisi'nin ardından Thierry Neuville puanını 149'a çıkartarak liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Ogier ile farkı 27'ye çıkardı.

Neuville, 'Kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk ve az bir farkla yarışı lider bitirdik. Son etap öncesi bir karar vermemiz gerekiyordu. Kararımız da kazanmaya gitmek oldu. Güçlü bir şekilde inandık ve başardık' açıklamasını yaparken Ogier de, 'Ortada panik olacak bir durum yok. Önümüzde daha birçok yarış var' dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci ayağı 26-29 Temmuz tarihlerinde Finlandiya'da gerçekleştirilecek. Büyük heyecan bu sene Türkiye'de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye dönecek, Finlandiya ve Almanya'daki yarışların ardından 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak.

Red BullYarışMotor SporlarıİtalyaFinlandiya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar