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Dünya Kupası'nın sürpriz takımı İzlanda

İzlanda Milli Futbol Takımı Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Spor / 11 Haziran 2018 Pazartesi 13:51
Dünya Kupası'nın sürpriz takımı İzlanda

İskandinav ülkeleri arasında soğuk iklimi ve aynı zamanda kaplıcalarıyla ünlü olan İzlanda, Dünya Kupası’nda sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan İskandinav ülkesi geçtiğimiz Avrupa Kupası’nda İngiltere’yi son 16’da 2-1 yenerek çeyrek finale yükselme başarısı göstermiş ancak çeyrek finalde güçlü rakibi Fransa karşısında 5-2 mağlup olmuştu. Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna, Türkiye, Finlandiya ve Hırvatistan’la aynı grupta olan İzlanda grubunu lider tamamlamış ve Dünya Kupası bileti almıştı.

DİKKAT ÇEKEN OYUNCULAR

İzlanda Milli Takımı’nda Everton’da forma giyen yıldız futbolcu Gylfi Sigurdsson gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Milli takımla 57 maçta 19 gol atan başarılı futbolcu Everton kariyerinde ise bu sezon 27 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi ve takımının en yüksek kilit pas atan oyuncusu oldu. Bir diğer dikkat çeken isim olan Albert Gudmundsson ise geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. İzlanda ekibi KR Reykjavik altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu önce Heerenveen altyapısına transfer olmuş ardından PSV ile sözleşme imzalamıştı. Sağ kanat mevkisinde oynayan genç futbolcu PSV U21 takımıyla 15 maça çıkıp 9 gol 8 asistlik performans göstermişti.

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