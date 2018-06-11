Dünya Kupası'nda vuvuzela yasaklandı

Rusya’da gerçekleşecek olan Dünya Kupası organizasyonu için son tedbirler alınırken organizasyon komitesi resmi internet sayfasından önemli bir bilgi paylaştı.



2018 FIFA Dünya Kupası için organizasyon komitesi tarafından yapılan duyuruyla stadyumlara birçok eşya ve materyallerin sokulması yasaklandı.



Ülkelerini stadyumlarda desteklemek isteyen taraftarların maçlara sokamayacağı eşyaların listesinde ateşli silahlar, kavanozlar, şişeler, yüksek frekanslı telsiz ve iletişim araçları, yanıcı ve patlayıcı aletler, reçetesiz ilaçlar, şırınga, alkollü içecekler, yiyecek, bisiklet, kaykay, paten, televizyon, 2x1,5 boyutlarını aşan bayraklar, müzik aletleri ve vuvuzela, rulo kağıt, 25 cm uzunluğunu aşan şemsiyeler ve uçurtma gibi birçok eşya belirlendi.