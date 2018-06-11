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Cristiano Ronaldo ağlayan taraftarı görünce dayanamadı

Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Cristiano Ronaldo, bir çocuğa verilebilecek en güzel hediyelerden birini verdi. Polisin kendisine yaklaşmasına izin vermediği minik taraftarı yanına çağıran Cristiano Ronaldo, üzüntüden akan gözyaşlarını mutluluk ile değişmesini sağladı.

Spor / 11 Haziran 2018 Pazartesi 21:48
Cristiano Ronaldo ağlayan taraftarı görünce dayanamadı

Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Cristiano Ronaldo, bir çocuğa verilebilecek en güzel hediyelerden birini verdi. Polisin kendisine yaklaşmasına izin vermediği minik taraftarı yanına çağıran Cristiano Ronaldo, üzüntüden akan gözyaşlarını mutluluk ile değişmesini sağladı.

Cristiano Ronaldo, kendisine yaklaşmasına izin verilmeyen minik bir taraftarın polis ile yaşadığı konuşmaya şahit olunca dayanamadı. En büyük hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'ya bir adım uzakta olan ancak ulaşamayan minik taraftar, gözyaşları için polise yalvarmaya başladı. Bu duruma el atan Portekizli yıldız, minik taraftarı yanına çağırdı. Önce minik hayranına sarılan ve yanaklarından öpen Cristiano Ronaldo, daha sonra da hayranının giydiği Ronaldo formasını imzaladı.

Önceleri üzüntü içinde ağlayan minik taraftar, Cristiano Ronaldo ile yaşadığı anlardan sonra bu kez de mutluluktan ve heyecandan gözyaşlarını tutamadı

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