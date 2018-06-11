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Arsenal’dan dev teklif…

İngiliz devi Arsenal Milli Takım'ın genç yıldızı Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açtı. İngilizler an meselesi olan transfer için Topçular'ın 35 milyon Pound ödeyeceğini yazdı.

Spor / 11 Haziran 2018 Pazartesi 12:02
Arsenal’dan dev teklif…

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Freiburg'un Türk yıldızı Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak üzere. Genç oyuncunun Arsenal transferinde sona gelindi.

The Sun'ın haberine göre, Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan 22 yaşındaki yıldızın 2 sezondur Alman ekibinde sergilediği başarılı performansın ardından transfer artık tarafların el sıkışmasına kaldı.

Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru da yaptığı açıklamada Arsenal'in şef scoutu Sven Mislintat'ın Dortmund'da çalıştığı dönemde de Çağlar'ı istediğini söylemişti. 2 sezon önce yaz sezonunda Altınordu'dan 2,6 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olan Milli oyuncunun 35 milyon Poundluk bedelle Londra'nın yolunu tutması bekleniyor.

Çağlar Söyüncün, Freiburg”da geçtiğimiz sezon 30 maçta görev aldı ve bir de gol attı. Topçular ayrıca savunmaya Çağlar'dan önce iki önemli takviye daha yapıp, Juventus'lu sağ bek Stephan Lichtsteiner ve Sampdoria'lı ön libero Lucas Torreira'yı da kadrosuna katmıştı.


ArsenalStephan Lichtsteiner


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