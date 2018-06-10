Talisca transferinin perde arkası

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen Talisca'nın sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona ermşti. Brezilyalı oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Talisca, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye resmen transfer oldu.



Sürpriz transferin perde arkasını ise Sabah gazetesinden Murat Özbostan yazdı. 'Talisca iyi ki kalmamış' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Özbostan, 'Talisca, Çin'e gitti. Duyunca hiç şaşırmadım. Pis oyunların döndüğü bir gerçek… İddialara göre sadece 6 ay sürecek bu kira. Beşiktaş'ın herhangi bir pay almasının önüne geçmek için bir önlem.' ifadelerini kullandı.



Özbostan'a göre Beşiktaş, Talisca'ya 21 milyon Euro'yu verse, Maradona kaprislerini sürdürüp Beşiktaş'ı tarihi bir zarara sokacaktı.