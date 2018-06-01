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Real'de Zidane'ın yerine Laudrup

Real Madrid’deki görevinden sürpriz bir şekilde istifa ettiğini açıklayan Zinedine Zidane’ın koltuğuna Danimarkalı çalıştırıcı Laudrup isminin aday olduğu belirtildi.

Spor / 01 Haziran 2018 Cuma 12:53
Real'de Zidane'ın yerine Laudrup

Real Madrid'de Fransız teknik adam Zidane'ın görevinden ayrılmasıyla birlikte teknik direktör arayışları sürüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Başkan Florentina Perez'in listesinde birçok ismin yer aldığı ifade edilirken, listenin başında ise Danimarkalı deneyimli çalıştırıcı Laudrup'un olduğu öne sürüldü. Katar Ligi ekiplerinden Lekhwiya'nın başında olan Michael Laudrup'un menajeri Bayram Tutumlu ise yaptığı açıklamada Real Madridli yöneticilerin kendilerine teklif yaptıklarını ve ilerleyen günlerde görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Eflatun-beyazlılarda Laudrup'un yanı sıra alternatif olarak Conte, Sarri, ve Cannavaro gibi isimlerin geçtiği de iddialar arasında.

Öte yandan kaleci arayışlarını da sürdüren İspanyol ekibinde Roma'nın başarılı kalecisi Allison'un isminin öne çıktığı aktarıldı. Oyuncunun menajeri Bayram Tutumlu yaptığı açıklamada Allison'un transferi için Roma kulübü ile görüşmelerin başladığını söyleyerek, 100 Milyon Euro'luk bir fiyat belirlediklerini bildirdi.

Teknik DirektörReal Madrid


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