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NBA finallerinde ilk adımı Golden State Warriors attı

NBA Final serisi ilk maçında Golden State Warriors, evinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı uzatmalarda 124-114’lük skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Spor / 01 Haziran 2018 Cuma 11:06
NBA finallerinde ilk adımı Golden State Warriors attı

NBA Final serisinin ilki Golden State Warriors'ın sahası Oracle Arena'da oynandı. Normal süresi 107-107 tamamlanan karşılamada Warriors, Cleveland Cavaliers'ı uzatmalarda 124-114'lük skorla yendi. Golden State, böylece seride 1-0 öne geçerek saha avantajını iyi kullandı.

Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı, 9 asist, Kevin Durant 26 sayı, 9 ribaund ve Klay Thompson 24 sayı, 3 ribaund ile galibiyetinin mimarlarından oldu. Celeveland'da ise LeBron James, 51 sayı, 8 ribaund ve 8 asist ile oynadıı. LeBron'a Kevin Love 21 sayı, 13 ribaund ve JR Smith 10 sayı, 6 ribaund ile eşlik etti.

LeBron James ayrıca, Play-Offlarda 109. kez 30 sayı barajını aştı ve bu alanda rekoru elinde bulunduran efsane basketbolcu Michael Jordan'a yetişti.

Serinin ikin maçı 3 Haziran Pazar günü TSİ 03.00'de Oracle Arena'da oynanacak.

Golden State WarriorsMichael JordanCleveland Cavaliers


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