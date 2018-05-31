Ali Koç’tan taraftarı heyecanlandıran Zidane açıklaması!

Fenerbahçe Kulübünün 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneğinde üyelerle buluştu. Dernek binasında gerçekleştirilen organizasyona Ali Koç'un yanı sıra sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Tahsin Kaya ve Ali Şen ile dernek üyeleri katıldı.



Üyelere hitap eden Ali Koç, seçilmesi durumunda yapacakları, sarı-lacivertli kulübün ekonomik ve sportif durumu, kendisine yöneltilen eleştiriler ve mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun başında yaptığı Hollandalı Vincent Janssen ile Brezilyalı Giuliano Victor de Paulo transferlerini değerlendiren Koç, şöyle konuştu:



“Vardar'a elendikten sonra iki transfer yaptık. Biri 7 milyon avro civarında bonservisi vardı. Kiralayacağımız oyuncuyu (Giuliano) Trabzonspor alıyor diye haber çıkardılar. Kiralayacağımıza satın aldık. Maaşının 2 milyon avronun üstünde olduğunu tahmin ediyorum. Bir de Janssen diye bir oyuncu kiraladık. Başkanımız 2,2 milyon avro verdiğini söyledi. Kiralama bedeli de 5 milyon avro. 7,2 milyon avroya 10 aylık futbolcu kiraladık. 9 milyon avroyu da ekleyin, Vardar'a elendikten sonra 16 milyon avroluk transfer yaptık. Bunları yapacaksak neden Vardar maçını bekliyoruz. Çünkü panik transferi, insanları sakinleştirmek için yapıldı. Biz de bunun tam tersini vadediyoruz. Çok daha rasyonel, tutarlı, belli planlar çerçevesinde yapılacak yatırımları diyoruz.”





