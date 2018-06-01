Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ali Daie, Süper Lig'e göz kırpıyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile İran arasında oynanan dostluk maçında görülen İranlı Teknik Direktör Ali Daie’nin, 2 Süper Lig ekibiyle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere gizlice Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Spor / 01 Haziran 2018 Cuma 12:39
Ali Daie, Süper Lig'e göz kırpıyor

Türkiye ile İran Futbol Milli Takımları arasında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan dostluk müsabakasını protokol tribününde Mustafa Denizli ile birlikte seyrederken kameralar tarafından görüntülenen İranlı dünyaca ünlü futbol adamı Ali Daie’nin Türkiye ziyaretinin detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

İran Premier Ligi takımlarından Saipa Kulübü’nün başında teknik direktör olarak görev yapan Ali Daie’ya Türk sporseverlerin ilgisi de yoğun oldu. Ali Daie’nin, sadece müsabakayı seyretmek için değil, 2 Süper Lig ekibiyle de transfer görüşmelerinde bulunmak üzere gizlice Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü teknik adamın menajerliğini üstlenen Tolgahan Tuğlu, adını ilk olarak Shahbazzadeh isimli İranlı genç forveti Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’a transfer ederek duyurmuştu. Ali Daie için Türkiye ve Çin takımlarından ciddi teklifler geldiğini belirten Tuğlu, Ali Daie’nin ülkesi olan İran’da mutlu olduğunu ancak gelen teklifleri de değerlendirmek için süre istediğini belirtti.

Süper Lig


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar