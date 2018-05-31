Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yılmaz Özdil'den destek çağrısı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, FETÖ'cü suçlamasına maruz kalan Ali Koç'u savundu.

Spor / 31 Mayıs 2018 Perşembe 12:14
Yılmaz Özdil'den destek çağrısı

Fenerbahçe başkanlık seçimine hazırlanırken Aziz Yıldırım'ın rakibi Ali Koç'u FETÖ'cülükle suçladığı iddia edilmişti.

Aziz Yıldırım çıkan haberleri yalanlasada çıkan bu iddialar oldukça konuşulmuştu.

DESTEK ÇAĞRISI

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ali Koç'a sahip çıkarken Fenerbahçe camisasını çağrıda bulundu.

Şike davalarında FETÖ'cülere direnen Fenerbahçelileri bu sefer Koç'a desteğe çağıran Özdil 'Ali Koç'a yönelik imaların “fetoculuk iftirasıyla yargılanan Sözcü gazetesi”nde bile yer bulabilmesi, ayrıca utanç vericidir. Herkesin masanın altına saklandığı dönemlerde Fenerbahçe'ye yönelik şike iddiasının “paralel” dava olduğunu yazan ilk ve tek gazeteci olarak… Balyoz davasıyla Şike davası arasındaki “paralellik”leri yazan ilk ve tek gazeteci olarak… O yazıları fotokopiyle çoğaltılarak Fenerbahçe kongresinde dağıtılmış bir gazeteci olarak… Bugünkü yazıyı yazmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Fetocuların iftirasına karşı Türkiye'nin en yürekli ve en başarılı direnişini gösteren Fenerbahçe camiası, namuslu insanları temsilen Ali Koç'a atılan fetocu iftirasına karşı da aynı dirayetle cevap vermelidir.' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız

Ali KoçYılmaz ÖzdilFenerbahçeTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar