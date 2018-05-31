Yılmaz Özdil'den destek çağrısı

Fenerbahçe başkanlık seçimine hazırlanırken Aziz Yıldırım'ın rakibi Ali Koç'u FETÖ'cülükle suçladığı iddia edilmişti.



Aziz Yıldırım çıkan haberleri yalanlasada çıkan bu iddialar oldukça konuşulmuştu.



DESTEK ÇAĞRISI



Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Ali Koç'a sahip çıkarken Fenerbahçe camisasını çağrıda bulundu.



Şike davalarında FETÖ'cülere direnen Fenerbahçelileri bu sefer Koç'a desteğe çağıran Özdil 'Ali Koç'a yönelik imaların “fetoculuk iftirasıyla yargılanan Sözcü gazetesi”nde bile yer bulabilmesi, ayrıca utanç vericidir. Herkesin masanın altına saklandığı dönemlerde Fenerbahçe'ye yönelik şike iddiasının “paralel” dava olduğunu yazan ilk ve tek gazeteci olarak… Balyoz davasıyla Şike davası arasındaki “paralellik”leri yazan ilk ve tek gazeteci olarak… O yazıları fotokopiyle çoğaltılarak Fenerbahçe kongresinde dağıtılmış bir gazeteci olarak… Bugünkü yazıyı yazmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Fetocuların iftirasına karşı Türkiye'nin en yürekli ve en başarılı direnişini gösteren Fenerbahçe camiası, namuslu insanları temsilen Ali Koç'a atılan fetocu iftirasına karşı da aynı dirayetle cevap vermelidir.' diye yazdı.



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