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Lampard, Derby County'de

Chelsea’nin efsane futbolcusu Frank Lampard, İngiliz ekibi Derby County’nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Spor / 31 Mayıs 2018 Perşembe 11:14
Lampard, Derby County'de
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13 sene boyunca Chelsea forması giyen ve Maviler ile efsaneleşen İngiliz futbolcu Frank Lampard, İngiltere Championship ekibi Derby County’nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Derby ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Lampard böylece teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmış oldu. İngiltere Championship ekibiyle imzaladığı sözleşmenin ardından Lampard basın mensuplarına Derby’nin yeni sezon formasıyla poz verdi.

Frank Lampard


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