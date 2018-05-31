Lampard, Derby County'de

13 sene boyunca Chelsea forması giyen ve Maviler ile efsaneleşen İngiliz futbolcu Frank Lampard, İngiltere Championship ekibi Derby County’nin teknik direktörlüğüne getirildi.



Derby ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Lampard böylece teknik direktörlük kariyerine ilk adımı atmış oldu. İngiltere Championship ekibiyle imzaladığı sözleşmenin ardından Lampard basın mensuplarına Derby’nin yeni sezon formasıyla poz verdi.