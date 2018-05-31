Galatasaray'ın 2,25 Milyar TL'lik Florya arsası için imzalar atıldı

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya Arazisi İhalesi'nin imza töreni, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş, Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Mehmet Akif Şener'in katılımıyla gerçekleşti.



Murat Kurum: 'İmzalar ülkemize ve sektörümüze olan güvenin göstergesi'



İmza töreninin ardından ihaleyi değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum; “Emlak Konut olarak daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. 2018'in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5.1 milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik. Önceki gün attığımız imzayla da Türk Hava Yolları ile bir araya gelerek Dursunköy'de yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm üreteceğimizi duyurduk. İnşallah THY ile gerçekleştireceğimiz proje ile de ekonomimize katkılar vereceğiz. Bugünde gerek geçmişiyle gerek gelecek potansiyeliyle çok kıymetli olan Galatasaray Spor Kulübünün Florya arsası için imzalarımızı attık. Böylesi değerli bir arazinin ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, ülkemize ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Bugün atılan imzaların ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum' dedi



Eşref Keleş: 'İstanbul'a yakışır bir proje geliştireceğiz'



Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş yaptığı değerlendirmede; “Öz Er-Ka İnşaat olarak, inşaat sektöründeki 33 yıllık tecrübemizle, dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Florya'da, faaliyete geçireceğimiz konut projesi için yaptığımız sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını dileriz. İstanbul'a yakışır bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz.



Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştireceğimiz bu projenin İstanbul için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan Millet Bahçesine uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan, site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz.



Projemizin içerisinde yeşil alanlar, okul ve dini tesisimiz de yer alacak. Projemiz, halihazırda var olan Atatürk Havalimanının yerine yapılması planlanan Millet Bahçesinin yapılmasıyla potansiyelini daha da artıracaktır. Öz Er-ka inşaat olarak biz bu hayali; doğa ile uyumlu, mimari, mühendislik ve malzeme seçimi yönüyle uluslararası isim yapmış sektörün liderleriyle çalışarak gerçeğe dönüştüreceğimizden dolayı mutluyuz gururluyuz. Bu projede ayrıca ülke sporumuzun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Atılan imzaların tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.



Mehmet Akif Şener: 'Bu projemiz ülkemize fayda sağlayacak'



Tören sonunda konuşan Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, 'Florya adı Galatasaray ile özdeşleşmiş bir bölge, 'Florya' denilince herkes öncelikle Galatasaray tesislerini anımsar. Florya tesisleri bölgenin gelişmesine ciddi katkı vermiştir. Bundan sonrada Emlak Konut güvencesiyle Öz Er-Ka inşaatın geliştireceği proje bölgeye katkılar verecektir. Galatasaray Spor Kulübüne büyük fayda sağlayacak bu projenin hem ülkemize hem böyle büyük bir taahhüt altına giren Öz Er-Ka İnşaat'a ve Emlak Konut'a hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Ülkemize fayda getirmesi açısında önemli olacağına inandığımız bu projede kendilerine başarılar diliyorum' dedi.



