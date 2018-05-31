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Everton'un yeni hocası belli oldu

Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiliz ekibi, Portekizli teknik adam Marco Silva'yı göreve getirdi.

Spor / 31 Mayıs 2018 Perşembe 17:20
Everton'un yeni hocası belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, teknik direktör Marco Silva ile anlaştı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiliz ekibi, Sam Allardyce ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine 40 yaşındaki Silva'yı getirdiğini duyurdu.

Silva, kariyerinde Estoril, Sporting Lizbon ve Olympiakos'un ardından İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.

Everton, geçen sezon ligi 49 puanla 8. sırada tamamladı.

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