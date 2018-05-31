Demba Ba’nın yeni takımı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Göztepe forması giyen ve 13 maçta 7 gole imza atan Demba Ba, NTV’nin haberine göre Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Shanghai SIPG takımıyla 3 yıllık anlaşma sağladı.



Sezon sonunda serbest kalan ve Beşiktaş’la sözleşme imzalaması beklenen 33 yaşındaki futbolcu iddiaya göre Beşiktaş’la anlaşmaya varamadı ve Çin’e dönmeye karar verdi. 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 milyon Euro kazanacak olan Senegalli 2014-2015 sezonu sonunda 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’tan Shanghai Greenland Shenhua’ya transfer olmuştu.