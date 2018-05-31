Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş Tosic'i borsaya bildirdi

Beşiktaş, Sırp futbolcu Dusco Tosic’in transferi için Çin ekiplerinden Gungzhou RF ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Spor / 31 Mayıs 2018 Perşembe 12:27
Beşiktaş Tosic'i borsaya bildirdi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, 'Dusco Tosic'in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Guangzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir' ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki futbolcu yeni takımı ile sözleşme imzalamak üzere sezon sonu Çin'e gitmişti.

Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunun başında Gençlerbirliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah-beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol kaydetti.

Tosic'in Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Beşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar