Abdülkerim Durmaz'dan bomba sözler

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz Twitter'dan bomba açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe başkanlık seçimine ilişkin bir çıkışta bulunan Durmaz spor camiasında çok konuşulacak sözler söyledi.



HALA KİME OY VERECEĞİNİ DÜŞÜNEN FENERBAHÇE DÜŞMANIDIR



Durmaz sosyal medyadan yaptığı açıklamada '3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'ye alçakça saldıran gazeticelerle söyleşi yapan Aziz Yıldırım. Bu Fenerbahçe düşmanlarını karşısında görmek istemeyen adeta hokkabaz yapan Ali Koç. Hala kime oy verecem diye düşünen kongre üyesi Fenerbahçe düşmanıdır' ifadelerini kullandı.



3Temmuz sürecinde Fenerbahçeye alçakça saldıran gazeticelerle söyleşi yapan Aziz Yıldırım. Bu Fenerbahçe düşmanlarnı karşısında görmek istemeyen adeta hokkabaz yapan Ali Koç. Hala kime oy vericem diye düşünen kongre üyesi Fenerbahçe düşmanıdır. — Abdülkerim Durmaz (@AbdulkerimDrmz_) 29 Mayıs 2018