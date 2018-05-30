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Shaqiri'den G.Saray kararı! Basın duyurdu

İsviçre basını, Xherdan Shaqiri'nin Galatasaray'a gitmek istemediğini ve 5 büyük ligden birinde oynamak istediğini yazdı.

Spor / 30 Mayıs 2018 Çarşamba 22:13
Shaqiri'den G.Saray kararı! Basın duyurdu

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Xherdan Shaqiri için İsviçre'den flaş bir transfer haberi geldi.

İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden Blick, Stoke City ile Championship'e düşen Xherdan Shaqiri'nin Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığını ve 5 büyük liginden birinde olmak istediğini yazdı.

İsviçreli oyuncunun önceliğinin İngiltere olduğu ve Southampton ile birlikte Tottenham ve Everton'ın da girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Öte yandan İtalya Serie A'dan Roma'nın da temaslarda bulunduğu belirtildi.

2012'DE DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ

Galatasaray 2012 yılında da 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili önemli girişimler yapmıştı. Hatta o dönem Basel'de oynayan Shaqiri KAP'a bildirilmiş ancak daha sonra anlaşma sağlanamamıştı.

Xherdan Shaqiri, geçtiğimiz sezon Stoke City'de 38 maçta forma giydi ve 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


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