Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor.



Sezon başı transfer edilen Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'yle forma rekabetine giren ve özellikle sezonun ilk yarısında yediği hatalı gollerle eleştirilen 36 yaşındaki kaleci, Süper Lig'in ikinci devresinde ise bambaşka bir performans ortaya koydu.



Ligin ilk yarısında 11 maçta forma giyen sarı-lacivertlilerin kaptanı, kalesinde 13 gol görürken, ikinci devrede kaleye geçtiği 8 müsabakada sadece 4 gol yedi.



- Son 5 maç gol yemedi



Süper Lig'de forma giydiği son 5 maçta kalesini gole kapatan deneyimli kaleci, takımının aldığı puanlarda ön plana çıkan isimlerin başında geldi.



Volkan Demirel'in kaleye geçtiği son 5 lig maçında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0, Kayserispor'u ise 5-0 yendi. Kadıköy'de Galatasaray'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Osmanlıspor'u ise 2-0'la geçti.



Fenerbahçe tarihinin 501 maçla en fazla forma giyen ikinci ismi olan Volkan, görev yaptığı son 5 lig maçında takımının 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplamasında önemli rol oynadı.



- En uzun süre gol yemeyen kaleci



Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de en uzun süre gol yemeyen kaleci konumunda bulunuyor.



Kalesini 470 dakikadır gole kapatan Volkan, son olarak ligde 3 Şubat'ta oynanan Gençlerbirliği maçında topu filelerden çıkarmıştı. Söz konusu maçın 70. dakikasında Marko Milinkovic, fileleri havalandırarak Volkan'a gol atan son futbolcu oldu.



Bu sezon ligde Beşiktaş'ta Fabri, Trabzonspor'da Onur Kıvrak, Teleset Mobilya Akhisarspor'da Milan Lukac, Evkur Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir ile Atiker Konyaspor'da Serkan Kırıntılı, en fazla üç maç üst üste kalelerini gole kapatmayı başardı.



- Rekoru 9 maç



Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol yememe serisi en fazla 9 maç sürdü.



Tecrübeli kaleci, 2009-2010 sezonunun 25 ila 33. haftalarında 9 maç üst üste kalesini gole kapatmıştı.



Bu tarihten sonra Volkan'ın en fazla gol yememe serisi 5 maç oldu. Volkan, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'un kalesini koruyan Şenol Güneş'in ligde 12 maç üst üste 1112 dakika gol yememe rekoruna da en çok yaklaşan isim olmayı başarmıştı.