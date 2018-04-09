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Neymar’dan kafa karıştıran paylaşım!

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sosyal medya üzerinden Messi ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı ve kafa karıştıran bir açıklama yayınladı.

Spor / 09 Nisan 2018 Pazartesi 15:06
Neymar’dan kafa karıştıran paylaşım!

Neymar'dan olay paylaşım! Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Neymar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Sezon başında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin fotoğrafını paylaştı.

“İZLEMEYE DEVAM EDİN”

Neymar yaptığı paylaşımda ise, “Ben ve arkadaşım(Messi) güçlerimizi birleştirdiğinde harika şeyler olur. Bizi izlemeye devam edin!” ifadelerini kullandı.



Paris'te mutsuz olduğu belirtilen Neymar'ın bu paylaşımının ardından Barcelona'ya dönme ihtimalinin olup olmadığı konusunda yorumlar yapılmaya başlandı.

Fransız ekibiyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Neymar, bu sezon 30 maçta 29 gol attı ve 19 asist yaptı.

Sosyal MedyaEuroNeymarParis


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