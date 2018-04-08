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Mahkemede 'piero' itirafı

Ahmet Çakar, Erman Toroğlu'nun mahkemede 'piero'nun manipüle edilebileceğini itiraf ettiği o ifadeyi açıkladı.

Spor / 08 Nisan 2018 Pazar 23:40
Mahkemede 'piero' itirafı
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Fenerbahçe'nin sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maçın ardından ilk golün yankıları sürüyor.

Yayıncı kuruluş tarafından 'Piero' sistemine dayanarak yapılan açıklamada, pozisyonda top çizgiyi 5 cm geçerken gol kararının doğru olduğu ifade edildi.

PİERO MANİPÜLE EDİLEBİLİNİR

Beyaz Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, 'piero' sisteminin manipule edilebileceğini söylerken buna kanıt olarak da, bir dönem yayıncı kuruluşta çalışan Erman Toroğlu'nun mahkemede verdiği ifadeyi gösterdi.

TOROĞLU'NUN MAHKEME İFADESİ

Şansal Büyüka ile davalıkken Erman Toroğlu'nun mahkemede söylediklerini aktaran Çakar 'Ben, Şansal Büyüka ile mahkemelikken, zamanında piero sistemiyle yıllarca çalışmış Erman Toroğlu mahkemede şahitlik yaptı. Hakime hanım sordu 'Piero hakkında düşünceniz nedir?' İçeride bir adam var Şansala Büyüka ve bana soruyor 'Topu içeri mi alıyım dışarı mı alıyım?' Bu Ahmet Çakar, Şansal Büyüka davasında mahkeme tutanaklarına geçmiş şahit ifadesidir.' bilgisini aktardı.


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