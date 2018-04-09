Gençlerbirliği – Galatasaray (CANLI ANLATIM)

Liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Başkent ekibi ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda kozlarını paylaşacak.



Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele beİN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken karşılaşmanın canlı anlatımı dakika dakika bu sayfada



MAÇTAN DAKİKALAR



11' Az önce kısa bir sakatlık yaşayan Elvis Manu, sahadaki yerini alıyor.

11 Ve hakem Çakır,Cüneyt maçı tekrar başlattı.

10' GENÇLERBİRLİĞİ takımı kurmayları endişeli; sakatlık geçiren oyuncuları Elvis Manu için gelecek haberi bekliyor.

8' GENÇLERBİRLİĞİ için ofsayt bayrağı havada.

7' GALATASARAY için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Selçuk İnan.

5' Müsabaka, Ankara 19 Mayis stadında kaldığı yerden devam edecek.

5' Ankara 19 Mayis stadında maç durdu. Tedavisi yapılacak oyuncu Sergey Politevich

4' Evet sevgili izleyiciler, şimdi Younes Belhanda, sahanın sol tarafından köşe atışını kullanacak.

1' Ankara 19 Mayis stadında başlama düdüğü çaldı ve mücadele başladı.



İŞTE İLK 11'LER;



GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Palitsevich, Pogba, Claro, Alper, Zeki, Jailton, Issah, Manu, Sessegnon, Deniz



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis.



