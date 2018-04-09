Fatih Terim: 'G.Saraylılara söylüyorum...'

Fatih Terim, öncelikle maçı değerlendirirken, şampiyonlukla ilgili de konuştu.



Tecrübeli teknik adam kötü oynadıklarını söylerken ''Maça iyi başlayamadık. İyi de bitiremedik. Açıkçası hayal kırıklığına uğradIğım maçlardan bir tanesi. Geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra bir hayal kırıklığı. Oyunun hakimi gibi görünsek de bu kadar oyuna hakim takımın daha fazla pozisyon bulması gerekiyordu'' ifadelerini kullandı.



BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKKINDA



Şampiyonluk ve Başakşehir maçı hakkında da konuşan Fatih Terim ''Buradan Galatasaraylılara söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik. Kredimizi yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluğu değil. Geliyor, gidiyor liderlik. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Ümit ederim bu son olur burada. Burada galibiyetin dışında hiçbir şey düşünmedim. Puanı kaybetmiş olabiliriz ama şampiyonluğu kaybetmedik. Yine şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesiyiz'' dedi.