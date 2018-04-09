Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fatih Terim: 'G.Saraylılara söylüyorum...'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 1-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı

Spor / 09 Nisan 2018 Pazartesi 22:56
Fatih Terim: 'G.Saraylılara söylüyorum...'

Fatih Terim, öncelikle maçı değerlendirirken, şampiyonlukla ilgili de konuştu.

Tecrübeli teknik adam kötü oynadıklarını söylerken ''Maça iyi başlayamadık. İyi de bitiremedik. Açıkçası hayal kırıklığına uğradIğım maçlardan bir tanesi. Geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra bir hayal kırıklığı. Oyunun hakimi gibi görünsek de bu kadar oyuna hakim takımın daha fazla pozisyon bulması gerekiyordu'' ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKKINDA

Şampiyonluk ve Başakşehir maçı hakkında da konuşan Fatih Terim ''Buradan Galatasaraylılara söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik. Kredimizi yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluğu değil. Geliyor, gidiyor liderlik. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Ümit ederim bu son olur burada. Burada galibiyetin dışında hiçbir şey düşünmedim. Puanı kaybetmiş olabiliriz ama şampiyonluğu kaybetmedik. Yine şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesiyiz'' dedi.

TrabzonsporFatih Terim


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar