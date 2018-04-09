Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynana Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında sakatlanan ve geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Stefano Napoleoni'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.



Yapılan kontrollerin ardından Napoleoni'nin sağ ayak bileğinde bağ yaralanması oluştuğu tespit edildi. İtalyan futbolcunun tedavisinin 4 hafta süreceği ve ardından takıma dahil olacağı ifade edildi.



