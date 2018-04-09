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Başakşehir'e kötü haber

Medipol Başakşehir’in forvet oyuncusu Stefano Napoleoni’nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Spor / 09 Nisan 2018 Pazartesi 11:40
Başakşehir'e kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynana Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında sakatlanan ve geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kadroda yer almayan Stefano Napoleoni'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan kontrollerin ardından Napoleoni'nin sağ ayak bileğinde bağ yaralanması oluştuğu tespit edildi. İtalyan futbolcunun tedavisinin 4 hafta süreceği ve ardından takıma dahil olacağı ifade edildi.

Medipol Başakşehir


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