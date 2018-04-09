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Aslan zirveyi BAŞKENT'te bıraktı

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1 - 0 yenildi.

Spor / 09 Nisan 2018 Pazartesi 19:03
Aslan zirveyi BAŞKENT'te bıraktı
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Spor Too Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Maç eksiksiğiyle liderliği Başakşehir'e devreden Galatasaray başkentte 90+2'de Alper'in golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 2. sıraya geriledi
Düşme hattındaki Gençlerbirliği, ligde kalma yolunda altın değerinde 3 puanı haftaya lider giren Galatasaray karşısında 90+2'de Alper Uludağ'ın golüyle bulurken Galatasaray şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldı.

Sarı-kırmızlılar 57. puanla 2. sıraya gerilerken, puanını 30'a yükselten Gençlerbirliği 15. sıraya yükseldi.







MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 bitti.

7. dakikada Selçuk İnan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda, top kaleci Hopf'ta kaldı.

13. dakikada Manu'nun pasında kaleci Muslera ile ceza alanı içinde karşı karşıya kalan Deniz Yılmaz, ayağı kaydı ve yere düştü. Ayağa kalkarak topa yeniden sahip olan ancak pozisyonunu kaybeden Deniz'in vuruşunda, Maicon topu kornere gönderdi.

18. dakikada Rodrigues'in pasında topla Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazında buluşan Selçuk İnan'ın sert şutunda, kaleci Hopf'un çeldiği topu Luccas Claro tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada Manu'nun Galatasaray ceza alanının solundan yaptığı ortada Jailton'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Ayrıntılar birazdan...

GençlerbirliğiGalatasaray


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