Ağaoğlu'dan iddialı açıklamalar

Trabzonspor'un 73. Olağanüstü Genel Kurulu'nda, bordo-mavili kulübün yeni başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirterek, 'Sıkıntılı bir süreç var önümüzde. Karadeniz insanında, umudun bittiği yerde hırs başlar. Bizim için imkansız bir şey yoktur. Sadece zaman alır. Bu 3 sene 5 sene olabilir. Sistemli, planlı ve programlı bir şekilde sürdürülebilir mali denge oluşturulacak. Zaten bir altyapı madeni üzerinde duruyoruz. Öyle bir zaman gelecek ki Trabzonspor'da oynamak için oyuncular can atacak. Bunu geçmişte yaptık, yine yapacağız' ifadelerini kullandı.



'Kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin'



'Görevde olduğumuz sürede hiç kimse bizden yüksek maliyetli transfer beklemesin' diyen Trabzonspor'un yeni başkanı Ağaoğlu, '5 milyon Euro veya 6 milyon Euro'luk transfer dönemi bizim için kapanmıştır. Biz görevde olduğumuz sürece kimse bizden böyle bir şey beklemesin. Bir işi 5 Lira'ya da yaparsınız 20 Lira'ya da yaparsınız ama biz bunu 5 Lira'ya yapmaya çalışacağız. Her zaman mücadelenin içinde olacağız ama 3-4 yıl sonraki Trabzonspor'u Türkiye ayakta alkışlayacak' dedi.



'Kimse benim kadar sabırsız olmasın'



Sabır kelimesinin bu bölgede hiç bir anlam ifade etmediğini belirten Ağaoğlu, 'Bu kentte kimse benim kadar sabırsız olmasın. Sabır kelimesi bizim buralarda hiç bir anlam ifade etmiyor. Elimizdeki en büyük değeri kaybetme noktasına geldik. Burada o zaman mücadelenin şekli farklılaşıyor' diye konuştu.



'Temmuz ayında yeni tüzüğü genel kurula sunacağız'



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni tüzüğü temmuz ayında genel kurula sunmayı planladıklarını belirterek, 'Hazırlanmış bir tüzük taslağı var. Bunun üzerine bir kaç ilaveler yaparak yeni tüzüğü hayata geçirmeyi planlıyoruz. En geç temmuz ayında yeni tüzüğümüzü genel kurula sunmayı hedefliyoruz' şeklinde konuştu.



'Bir tasarruf yapmayacağız'



Spor Toto Süper Lig'in devam ettiğini belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 'Lig devam ederken oyuncu kadrosunda veya teknik kadroda bir tasarruf yapmayacağız. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim bu süreçte birçok şeye ihtiyacımız var. Trabzonspor'u hiçbir şekilde yarışın dışında bırakamazsınız. Lig sonuna kadar teknik kadro, yıldız futbolcuların mücadelesi, kendi platformunda devam edecek. Önceliğimiz ekonomik sıkıntıları düzeni sokmak' dedi.



Acil ödemeler



Muharrem Usta'nın kongre kararı almasının ardından bordo-mavili kulübün yeni başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nu ciddi bir ekonomik tablo bekliyor. Net borcu 841 milyon 59 bin 617 TL olarak açıklanan bordo-mavililerde Ağaoğlu yönetiminin ilk 3 ay içerisinde 80 milyon TL'lik sıcak para bulması gerekecek. Trabzonspor'un yeni sezona başlayabilmesi için de 200 milyon TL'lik bir paraya ihtiyacı olduğu belirtiliyor.



Mazbata töreni çarşamba günü



Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını çarşamba günü alacak. 73. Olağanüstü Genel Kurul'da kulübün 17'nci başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun, Muharrem Usta yönetiminden görevi çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak törenle alacağı belirtildi.