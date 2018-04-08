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Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu!

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu! Yeni başkanını seçmek için sandığa giden Trabzonspor'da 16 sandıkta kullanılan oyların sayımı 17:00'da başladı. 7. sandık sonunda 870 oya ulaşan Ahmet Ağaoğlu'nun Metin Kaya'yı geride bırakarak Trabzonspor'un yeni başkanı olması kesinleşti.

Spor / 08 Nisan 2018 Pazar 18:35
Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu!

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkan adaylarının konuşmaların ardından kongre divan başkanı İlhami Algan'ın anonsuyla 11:45'te başlayan oy kullanma işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi. Genel kurulda oy verme işlemi için sabah erken saatlerden itibaren Hayri Gür Spor Salonu'na geldiği gözlenen üyeler, kongreye büyük ilgi gösterdi.

Başkanlık seçiminde Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya mavi, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban ise beyaz renkli listelerle yarışıyor.

Bordo-mavililerde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni yönetim kurulunun görev süresi, aralık ayına kadar olacak.

Tutanaklara göre 16 sandıkta toplamda 1690 delege oy kullandı. Genel kurulda sandıkların açılımı başlandı... 7. sandık sonunda Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'un yeni başkanı olması matematiksel olarak kesinleşti...

TOPLAM OY

Ahmet Ağaoğlu: 870

Metin Kaya: 80

Levent Sekban: 3

Geçersiz: 51

1. SANDIK SONUCU:

Bordo pusula: 157 (Ahmet Ağaoğlu)

Mavi pusula: 7 (Metin Kaya)

Beyaz pusula: 3 (Levent Sekban)

2. SANDIK SONUCU:

Bordo pusula: 165

Mavi pusula: 16

Beyaz pusula: 0

Geçersiz oy: 10

3. SANDIK SONUCU:

Bordo pusula: 132

Mavi pusula: 18

Beyaz pusula: 0

Geçersiz oy: 11

4. SANDIK SONUCU:

Bordo pusula: 117

Mavi pusula: 7

Beyaz pusula: 0

Geçersiz oy: 12

5. SANDIK SONUCU:

Bordo pusula: 114

Mavi pusula: 5

Beyaz pusula: 0

Geçersiz oy: 9

6. SANDIK SONUCU:

Bordo pusula: 95

Mavi pusula: 12

Beyaz pusula: 0

Geçersiz oy: 9

7. SANDIK SONUCU:

Bordo pusula: 90

Mavi pusula: 15

Beyaz pusula: 0

Görev SüresiTrabzonsporAhmet Ağaoğlu


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