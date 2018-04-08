Trabzonspor 17. başkanını seçiyor

Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve bugün oy vermeyle sona erecek olan genel kurulun ikinci gününde başkan adayları üyelere hitaben konuşma yaptı.



Yapılan kura seçiminin ardından genel kurul üyelerine ilk olarak Ahmet Ağaoğlu seslendi. Ağaoğlu, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin herkes tarafından bilindiğini belirterek, "Şartlarımız olağanüstü olduğu için kongre yapıyoruz. Enkaz edebiyatı yapmayacağız. Gerçek olan bir şey var ki; bu süreç kulübümüzün birden fazla sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sorunlarımız, başta tüzük olmak üzere ekonomik ve idari yapıdır. Şike süreci bir kulübün başına gelebilecek en büyük felakettir. Bunun için FIFA önünde nöbet tutan adalet neferlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şike mücadelemizi sürecektir. Bunun için mücadele eden tüm Trabzonsporlulara teşekkür ediyorum. Sonucunu alana kadar bunun peşini bırakmayacağız. Ekonomik durum en büyük sorunlarımızın başında geliyor. Banka borçlarımızı yeniden yapılanması ve kulübe nakit girdisi sağlamaya çalışacağız" dedi.



"Futbol bizim damarlarımızda, kanımızda var"



Ağaoğlu, Trabzon’un bir futbol kenti olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Trabzon kenti Türk futbol tarihinde futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Futbolun tarihini bu kent yazdı. Trabzonspor’un tarihi 50-51 olabilir ama bu coğrafya yüzyıllardır futbolun var olduğu bir kenttir. Futbol bizim damarlarımızda ve kanımızda var. Milyonlarca taraftarı olan bur kulübün sorunlarını birlik ve beraberlik içinde aşacağına inandığımız için arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık."



"Trabzonspor felsefesini ortaya koyacağız"



Trabzonspor felsefesini ortaya koyacaklarını belirten Ağaoğlu, "3-4 yıl içerisinde bütün sorunların üstesinden gelecek olan bir yapıya sahibiz. Bunu biz birlikte başaracağız. Alt yapıyı yeniden dizayn edeceğiz. 1461 Trabzon yeniden yapılandırılıp, Trabzonspor’un ihtiyaçlarına yönelik seviyeye getirilecektir. Trabzonspor’u benimseyen, Trabzonspor’un ihtiyaçlarını karşılayacak bir kadro kuracağız. Trabzonspor felsefesini benimseyen ve bordo-mavili formaya hizmet etmek amacıyla oynayacak bir oyuncu profili ortaya koyacağız. Bunu yaparken Trabzonspor’un mali yapısını bozmadan yapacağız. Artık gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Trabzonspor’un farklı İstanbul’un farklı bir yapısı var" ifadelerini kullandı.



"Türk futboluna ayar verdik"



Trabzonspor’un 1. lige çıktıktan sonra Türk futboluna ayar verdiğini belirten Ağaoğlu, "Biz Trabzonspor olarak 1. lige çıktıktan sonra Türk futboluna ayar verdik. Trabzonspor asla yarışın dışında kalmayacaktır. Sabır isterken bunu yapmayacağız. her zaman yarışın içinde olacağız. Şartlar ne olur ise olsun her zaman yarışın içinde olan bir Trabzonspor olacak. Yeni tüzüğü en geç 2-3 ay içinde genel kurulun önüne getireceğiz. Bu tüzükle yeni bir yapıya kavuşmuş olacağız. Yapacağımız tüzükle Türkiye’ye örnek olacağız. Türk futbolunda tarih yazan Trabzonspor, bu tüzükle beraber yeniden bir tarih yazacaktır. Diğer aday Metin Kaya’da başarılar diliyorum. Adaylık yolunda bizi yalnız bırakmadıkları içinde ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Kimse bizi buraya bal mumu ile çağırmadı"



Trabzonspor başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Kimse bizi buraya bal mumu ile çağırmadı. Ağlama duvarı değil burası. Büyük bir sıkıntının içine girdiğimizi biliyoruz. Bunu hep birlikte atlatacağız. Trabzonspor zayıf duruma düştüğü zaman ülkede futbolun kalitesi düşüyor. Trabzonspor laik olduğu yere taşıdığımız zaman bu ülkede futbolun çehresi değişecektir. Avrupa’nın da Türkiye’ye bakış açısı değişecektir. Hep birlikte Trabzonspor’u layık olduğu yere getirelim" ifadelerini kullandı



Kaya: "Trabzonspor’un dirilişi için yola çıktık"



Ağaoğlu’nun konuşmasının ardından diğer başkan adayı Metin Kaya söz aldı. Kaya, Trabzonspor’un dirilişi için yola çıktıklarını belirterek, "Trabzonspor’un yeniden dirilişi için, Trabzonspor’un öze dönüşü, baş kaldırışı için buradayız. Yufka yüreklilerle yollar çıkılmaz. Bugüne kadar iyi veya kötü başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz ve çalışanlara kadar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu büyük kulübü bu duruma düşürüp, bu duruma düşmesine sebep olan insanların yeniden yönetimlerde olduğunu görüyoruz. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ahmet Ağaoğlu gerçekten çok centilmen bir insan ve ağabey. Trabzonspor rampa aşağıya doğru gitmektedir. Bu kulübün makus talihi, paralı başkan, paralı başkan... Nerede paralı başkan? Herkesin ne yaptığını görüyoruz. Bu zorlu göreve talip olma nedenimiz Trabzonspor’un yerinden yönetilmesidir. Bizim için çok yorum yaptılar; seçim günü gelir, seçim günü kaçarlar diye. Bizi tanıyanlar bilir, tanımayanlara da tanıtacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız ülkeyi yönetmek için kefen giydi. Biz de Trabzonspor’u yönetmek için kefen giyeceğiz. Bize güvenin, küçümsemeyin" diyerek sözlerini tamamladı.



Yapılan konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı.



Oy kullanma işleminin ise saat 17.00’e kadar süreceği açıklandı.



Adayların listeleri şöyle:



Ahmet Ağoğlu’nun listesi: "Ahmet Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zayyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin ve Yalçın Orhon.



Yedek Üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Tuncay Uzunal.



Metin Kaya’nın listesi: "Metin Kaya, Seykan Gülen, Alaattin Aksoy, Murat Salihoğlu, Necati Selvitop, Abdurrahman Samat, Taner Eyüpoğlu, Mustafa Baki, Burhan Polat, Mücahit Sefa Mataracı, Oktay Çavuşoğlu,Yener Durmuş, Serdar Şahinoğlu, Yasin Kaya ve Gökhan Bahadır.



Yedek üyeler: İbrahim Ataoğlu, Sayim Kuş, Serdar Şahinoğlu, Ömer Birinci, Murat Bilgili, Abdullah Akyüz ve Ali Osman Aydın. Muhammet Emin Keser.