İstanbul Yarı Maratonu'nda rekor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve dünyanın en iyi 11 yarı maratonundan birisi olarak ’Altın kategori’de koşulan Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu’nda kazananlar belli oldu. Erkeklerde Ethiyopya’lı atlet Amdework Walelegn, 59 dakika 50 saniyelik dereceyle yarışı ilk bitiren isim olurken, bu derece aynı zamanda Türkiye sınırları içerisinde yapılan tüm yarı maratonlarda koşulan en iyi derece olarak dikkat çekti. Erkeklerde ikinci 1 saat 7 saliselik derecesiyle Ethiyopya’lı Asefa Tefera olurken, Türk koşucu Kaan Özbilen, 1 saat 8 saliselik derecesiyle 3. oldu. Kadınlar kategorisinde yine ilk 2 sırayı Ethiyopya’lı atletler aldı. Ababel Yesnaneh1 saat 6 saniye 22 saliselik derecesiyle yarışı ilk bitiren isim olurken, Yesnaneh’i, 1 saat 7 saniyelik derecesiyle vatandaşı Roza Dereje takip etti. Kenyalı Diana Chemtai Kipyokei 1 saat 7 saniye 55 saliselik derecesiyle 3. oldu.



ISMAİL JUMA İÇİN PLAKET VERİLDİ



Geçtiğimiz yıl yapılan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu’nu 1 saat 9 saliselik derecesiyle ilk sırada tamamlayan, kasım ayında ülkesinde geçirdiği motorsiklet kazasında hayatını kaybeden Tanzanyalı atlet Ismail Juma için takım arkadaşına plaket verildi.



Juma’nın plaketini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal verdi. Juma için verilen plaketin ardından ödül törenine geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, kazanan isimlere madalya ve ödüllerini takdim etti. Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, 50’yi aşkın ülkeden 8 bin çipli sporcuyla gerçekleşti.



