Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşılaşacak. Sahasındaki son iki maçtan hüsranla ayrılarak 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki farkı açmaya çalışırken; 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise küme düşme potasından kurtulma mücadelesi verecek. İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, son maçlarında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. İşte Fenerbahçe Osmanlıspor maç bilgileri!



Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Alper, Giuliano, Soldado