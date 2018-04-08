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Fenerbahçe - Osmanlıspor

Süper Lig heyecanı Fenerbahçe Osmanlıspor maçıyla devam ediyor.

Spor / 08 Nisan 2018 Pazar 17:59
Fenerbahçe - Osmanlıspor

Fenerbahçe ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşılaşacak. Sahasındaki son iki maçtan hüsranla ayrılarak 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki farkı açmaya çalışırken; 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise küme düşme potasından kurtulma mücadelesi verecek. İrfan Buz yönetimindeki başkent ekibi, son maçlarında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. İşte Fenerbahçe Osmanlıspor maç bilgileri!

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Alper, Giuliano, Soldado

Mehmet TopalOsmanlısporFenerbahçeSpor Toto Süper LigÖzer Hurmacı


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