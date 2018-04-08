Fenerbahçe'den 2 gollü galibiyet

Süper Lig'in 28. haftasında sarı-lacivertliler sahasında Osmanlıspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.



İLK YARIDA TEK ŞUT



Golsüz eşitlikle geçen ilk yarı izleyenleri adeta uyuttu. İlk 45 dakika iki takımın da kaleyi bulmayan birer şutuyla geçildi.



İkinci yarıda Valbuena'nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe rakibini abluka altına aldı.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde savunmanın yıldızı Skrtel sahneye çıktı ve maçın gol perdesini açtı.







HAKEM ÇİZGİYİ GEÇTİ DEDİ



Skrtel'in perdeyi açan golünde topun geçip geçmediği tartışma yarattı.



Valbuena'nın kullandığı kornere kale önünde Skrtel kafayı vurdu. Kaleci Karcemarskas top ağlarla buluşmadan kontrol etti. Yan hakem topun çizgiyi geçtiği yönünde karar verdi.







SOLDADO RAHATLATTI



Fenerbahçe 60'da Soldado'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Topu kapan Giuliano ceza sahasına sokulup şutunu çekti. Direkten dönen topu Soldado ağlarla buluşturdu.



66. dakikada kaleciyi önde yakalayan Soldado'nun aşırtma vuruşu üst direkten döndü.



85. dakikada Osmanlıspor farkı 1'e indirme fırsatını kullanamadı. Osmanlısporlu Sokol Cikalleshi bir anda karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruş yandan auta çıktı.



Mücadelenin kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 54'e çıkardı.



Osmanlıspor ise 28 puanla 16. sırada kaldı.



Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor



MAÇ SONA ERDi

Ev sahibi ekipte son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Giuliano oyundan alınırken yerine Elif Elmas oyuna dahil oluyor.

90'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

89'Mor beyazlılarda son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ceyhun Gülselam oyundan alınırken yerine Mehmet Güven oyuna dahil oluyor.

89'Sağ kanattan gelişen atakta Şener Özbayraklı ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Savunmadan seken top ceza yayı sol tarafında Mathieu Valbuena'nın önünde kalıyor. Fransız yıldız topu düzelterek vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

79'Muhammed Bayır'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler havadan pasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma son anda araya giriyor.

75'Sarı lacivertlilerde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Roberto Soldado oyundan alınırken Fernandao oyuna dahil oluyor.

73'Oyunun bu bölümünde karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

70'Mor beyazlılarda ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aminu Umar oyundan alınırken yerine Sokol Cikalleshi oyuna dahil oluyor.

69'Mathieu Valbuena sağ çaprazdan ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Giuliano kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

61 ' GOL! Soldado attı! 2-0 oldu

58 ' Fenerbahçe'nin golünde Osmanlısporlu oyuncular hakeme yoğun itirazda bulundu.

57 ' Gol sonrası Skrtel kısa süre baygınlık geçirdi. Yapılan müdahalenin ardından Slovak yıldız oyuna devam ediyor.

55'Osmanlısporlu oyuncular hala Yardımcı Hakem Cevdet Kömürcüoğlu'na itirazlarda bulunuyor. Hakem de o noktada.

54'GOL sırasında Skrtel'le Yalçın kafa kafaya çarpışmıştı, iki oyuncu da yerde kaldı. Hakem hemen sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

54'GOL Martin Škrtel

54'Asist Mathieu Valbuena

52'Osmanlıspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun'un arka tarafa aşırttığı topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

50'Valbuena'nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe'de hücum hattına ciddi bir hareketlilik geldi.

50'Kale vuruşunu geciktiren Karcemarskas, hakemden uyarı aldı.

48'İkinci yarı, karşılaşmanın ilk yarısına oranla daha yüksek tempoda başladı.

47'KAÇTI! Maçın başından bu yana ilk organize atak Fenerbahçe'den geldi. Mehmet Topal'ın pasıyla sağdan içeri sokulan Şener topu Giuliano'ya bıraktı. Brezilyalının gelişine şutunda top üstten auta gitti.



46'İkinci yarı başlarken Fenerbahçe'de Alper Potuk yerini Valbuena'ya bıraktı.

45'Kadıköy'de ikinci yarı başladı!



İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Osmanlıspor



42' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta kale alanına doğru tehlikeli biçimde gelen topu Ceyhun'dan önce Volkan yumruklarıyla uzaklaştırdı.



40' Faul düdüklerinin sayısı giderek artıyor. Hem bunun hem de çok sayıdaki pas hatasının etkisiyle tempo oldukça düşüyor.



35' Alper'in pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Şener'in bekletmeden yaptığı ortada savunmadan seken topa Josef sert vurdu, top yine defanstan döndü.



30' Alper'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Skrtel'in şutu Neustadter'den sekip kaleci Karcemarskas'da kaldı.



24' Soldado'nun serbest vuruştan kaleye yolladığı top üstten farklı şekilde auta gitti.



19' Alper Potuk sağ kanattan son çizgiye inmek isterken Pinto'nun müdahalesiyle yerde kaldı, Fenerbahçe taç çizgisi önünden serbest vuruş kazandı.



15' Josef de Souza hafif sol çaprazdan kaleye uzak bir mesafeden sert vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.



10' Regattin'in derinlemesine pasıyla Umar savunma arkasına sarktı, tehlikeyi sezen Volkan ceza alanı dışına kadar açılıp topu uzaklaştırdı ancak öncesinde zaten ofsayt bayrağı havadaydı.

7' Fenerbahçe yarı alanında Mehmet Topal'la girdiği ikili mücadelede Serdar Gürler yerde kalmıştı, onun sakatlığı nedeniyle bir süre duraklayan oyun şimdi yeniden başladı.

3' Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in taşıdığı topu Alper ortaladı. Savunmadan dönen topu Alper yeniden ortaya çevirdi, Şener'in dokunuşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

1' Maç başladı



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Giuliano, Soldado



Osmanlıspor: Karcemarskas, Yalçın, Ceyhun, Pinto, Anıl, Muhammed, Musa, Umar, Serdar, Regattin, Mehmet Batdal