Bursaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç Sonucu)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı. Lacivert-beyazlılara 3 puanı getiren gol Trezeguet'ten geldi. Mısırlı yıldız bu sezonki 10. golünü kaydetti.



Bursaspor'a Paşa tokadı! Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Kasımpaşa vites artırdı! İstanbul temsilcisi, konuk olduğu Bursaspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste oynadığı iki maçtan 6 puan çıkardı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx



Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx, William Ekong xx, Titi xx, Aziz Behich xxx, Mikel Agu xxx, Abdullahi Shehu xx, Jires Kembo xx (Sinan Bakış dk. 85 ?), Dzon Delarge xx (Yusuf Erdoğan dk. 45 xx), Bogdan Stancu xx, Moussa Sow xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 75 xx)



Yedekler: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Eroy, Emre Taşdemir, Furkan Soyalp, Onur Atasayar, George Grozav



Teknik Direktör: Paul Le Guen



Kasımpaşa: Eray Birniçan xx, Popov xx, Veysel xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, Mensah xx (Ahmed Ildız dk. 66 xx), Eduok xx (Syam Ben Youssef dk. 90 ?), Trezeguet xxx (İlhan Depe dk. 85 ?), Diagne xx



Yedekler: Kadem Burak Yaşar, Murat Can Yıldız, Franck Etoundi, Jhon Murillo, Hasan Bilal, Onur Ural, Burak Turan



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Gol: Trezeguet (dk. 31) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Sow (Bursaspor), Pavelka, Omeruo (Kasımpaşa)