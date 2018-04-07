Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti

Almanya liginin 29. haftasında geçtiğimiz hafta Borussia Dortmund'u 6-0'lık skorla hezimete uğratan Bayern Münih, bugünkü mücadelede ise deplasmanda Augsburg'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma oldukça tempolu başladı.



Augsburg 18. dakikada Niklas Süle'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bayern, 32. dakikada Corentin Tolisso ile skoru eşitlerken, 38. dakikada James Rodrigues'in golü ile 2-1 öne geçti. 62. dakikada Arjen Robben ve 87. dakikada Wagner'in golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılan Bayern Münih, ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 6, toplamda da 27. şampiyonluğuna ulaşan Jupp Heynckes'in öğrencileri, ulaşılması çok zor bir başarıya da imza atmış oldu.







