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Yine Emre Belözoğlu yine skandal

Süper Lig’in bitimine haftalar kala şampiyonluk yarışının en önde giden iki takımından biri olan Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu sahada yaptığı hareketlerle tepki çekmeye devam ediyor...

Spor / 07 Nisan 2018 Cumartesi 01:49
Yine Emre Belözoğlu yine skandal
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Süper Lig’in bitimine haftalar kala şampiyonluk yarışının en önde giden iki takımından biri olan Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu sahada yaptığı hareketlerle tepki çekmeye devam ediyor.

Dün akşam oynanan Başakşehir-Malatyaspor maçında Belözoğlu’nun Malatyaspor taraftarlarına el hareketi yaptığı kameralara yansıdı. Sosyal medyada Emre’nin tribünlere dönerek “Or..pu çocuğu” ifadeleriyle küfür ettiği iddia edildi.

Bu anlarda hakemin küfür eden Emre Belözoğlu’na kart göstermesi gereken hakemin onu sakinleştirerek arkasını dönüp gitmesi ise dikkat çekti.



Daha geçen hafta oynanan maçta, Emre Belözoğlu’nun maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yönelik sert el hareketleri spor programları ve sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Aynı hakem aynı maçta Başakşehir’in rakibi Akhisarspor’un oyuncusu Lopez’i kendisine sert tepki gösterdi ve küfür ettiği gerekçesiyle oyundan atmıştı.

Emre BelözoğluMalatyasporYaşar Kemal


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