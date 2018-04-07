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Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden Portekiz takımı Sporting Lisbon'un Başkanı Bruno Carvalho oyuncularını eleştirdi. Kendisine cevap veren 19 oyuncuyu da kadro dışı bıraktı.

Spor / 07 Nisan 2018 Cumartesi 01:25
Sporting Başkanı 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'da Atletico Madrid'e konuk olan Sporting Lisbon 2-0 mağlup oldu. Atletico Madrid'in gollerini 1. dakikada Koke ve 40. dakikada Griezmann attı.

BAŞKAN'IN ELEŞTİRİSİNE OYUNCULARDAN TEPKİ GELDİ

Mücadelenin ardından Sporting Lisbon Başkanı Bruno Carvalho, oyuncularını sert bir dille eleştirdi. Eleştirilerin ardından olaylar büyüdü ve futbolcular Başkan Carvalho'ya cevap verdi.

Carvalho da, yaptığı sert eleştirinin ardından kendisine Instagram üzerinden cevap veren 19 futbolcusunu kadro dışı bıraktı.



19 FUTBOLCU KADRO DIŞI KALDI

Başkan Carvalho, Rui Patricio, Coentrao, Ristovski. William Carvalho, Battaglia, Bruno Fernandes, Piccini, Palhinha, Coates, Acuna, Gelson, Podence, Bruno Cesar, Montero, Bryan Ruiz, Ruben Ribeiro, Rafael Leao, Doumbia ve Wendel olmak üzere tam 19 oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

InstagramAtletico MadridBruno FernandesAvrupa LigiÇeyrek Final


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